Güney Afrika'da bir ilk: İlk kez bu hayvanın fosili görüldü

Yayınlanma: 13.10.2023 - 14:00

Güncelleme: 13.10.2023 - 14:00

Güney Afrika'da bilim insanları tarafından gerçekleştirilen son araştırma, son derece iyi korunmuş bir yılan fosilini gün yüzüne çıkardı. Bu keşif, Güney Afrika'da ilk defa bu tür bir fosilin bulunduğu anlamına geliyor.

Yılan fosilleri daha önce Birleşik Krallık, Portekiz ve Amerika Birleşik Devletleri'nde keşfedilmişti. Ancak, bu yeni keşif, bu ülkede yüzeyde fosilleşmiş yılan izlerine dair ilk kanıtı sunuyor.

93 BİN YILLIK

Bu olağanüstü fosil, Güney Afrika'daki Walker Bay Doğa Koruma Alanı'nda bulundu ve puf adder yılan türü (Bitis arietans) tarafından oluşturulan izlere ait. Araştırmacılar bu izlerin tanımlanması için yeni bir terim olan "Anguinichnus linearis" kullanmak zorunda kaldılar. Fosil, Pleistosen dönemine ait olduğu ve muhtemelen 93 bin ila 83 bin yıl önce meydana geldiği belirlendi.

Sonuç olarak, bu keşif Güney Afrika'nın paleontoloji alanındaki önemini bir kez daha vurguluyor. Yılanların geçmişteki izleri, bu alandaki araştırmalara yeni bir perspektif kazandırıyor ve daha fazla sırrın çözülmesine yardımcı oluyor. Bulgular, Ichnos dergisinde rapor edildi.