Bakan Çavuşoğlu'ndan Suriye açıklaması: Toplantı 10 Mayıs'ta olabilir

Yayınlanma: 03.05.2023 - 10:49

Güncelleme: 03.05.2023 - 10:49

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moskova'da gerçekleştirilmesi planlanan Rusya, İran ve Suriye ile dışişleri bakanları düzeyindeki toplantıya ilişkin konuştu.

Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya, İran ve Suriye ile dışişleri bakanları düzeyindeki toplantının 10 Mayıs'ta Moskova'da olabileceğini söyledi.

Çavuşoğlu, "Seçimden önce bakanlar düzeyinde toplantı muhtemel. Bakanlar düzeyinde toplantı 10 Mayıs'ta olabilir" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Diğer taraftan Suriyelilerin gönüllü bir şekilde dönmesinin de kontrol edilmesi gerekiyor. Askerlerin buradan çekilmesi, bu bölgelerin istikrara kavuştuktan sonra gerçekleşecek. Bu boşluğu terör örgütleri dolduracak. Muhalefet de diyor ki 'biz buralardan çekileceğiz'. Buranın bir terör koridoru olması riski var. Bizim buradan çekilmemiz demek rejimin buraya tam hakimiyet sağlayacağı anlamına gelmez. Biz çekilirsek çok ciddi çatışmalar olur. Bu belirsizlik ortamında Türkiye sınırına çok sayıda göçmen gelir. Muhalefetin sözleri de riskli, rejimin 'Türkiye çekilsin sonra görüşelim' yaklaşımı da gerçekçi bir yaklaşım değil."