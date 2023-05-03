İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, 12 yıl sonra Suriye'yi ziyaret etti
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Suriye'de 2011 yılında patlak veren iç savaştan bu yana ilk kez Suriye'yi ziyaret eden İran Cumhurbaşkanı oldu.
İran'ın yarı resmi haber ajansı Tasnim, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin bugün Suriye'ye gittiğini duyurdu.
İbrahim Reisi, iki günlük resmi bir ziyaret için bugün Şam Uluslararası Havalimanı'na geldi. Kendisine bir dizi siyasi ve ekonomik bakanlık heyeti eşlik ediyor.
Reisi'nin, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile kapsamlı siyasi ve ekonomik görüşmeler yapacağı, ardından da iki ülke arasında bir dizi anlaşma imzalanacağı kaydedildi.
Reisi'nin ziyareti, Suriye'de 2011 yılında patlak veren iç savaştan bu yana bir İran Cumhurbaşkanı tarafından gerçekleştirilen ilk ziyaret olduğu biliniyor.
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