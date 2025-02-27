Bakan Fidan: Avrupa güvenlik mimarisi yeniden oluşacaksa Türkiyesiz olmaz

Yayınlanma: 27.02.2025 - 15:57

Güncelleme: 27.02.2025 - 15:57

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı İgli Hasani ile Dışişleri Bakanlığındaki görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Washington ve Moskova öncülüğünde başlayan Ukrayna-Rusya savaşındaki barış arayışlarını ve görüşme trafiğini değerlendiren Fidan, yeni ABD yönetiminin Ukrayna’daki savaşa ilişkin görüşlerinin ve politikalarının bir önceki yönetimle neredeyse taban tabana zıt olduğunu söyledi.

Fidan, “Ukrayna’da yapmış oldukları masrafların tekrar geri ödenmesi konusunda bir anlaşma zemini oluşturmaya çalıştıklarını anlıyoruz” değerlendirmesini yaptı.

AMERİKALILAR NE KADARINA ‘EVET’ DER, GÖRECEĞİZ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin yarın Washington’a ziyaret düzenleyeceğini anımsatan Fidan, ziyaret sırasında bir anlaşmanın hayata geçeceğini düşündüğünü söyledi. Fidan, “Onun mukabilinde ne türden güvenceler alınacak, o da ayrıca anladığımız kadarıyla tartışılıyor” diyerek, Ukraynalıların özellikle ABD’lilerden bir ateşkes veya barış anlaşması durumunda, güvenlik garantisi adı altında talep ettikleri birtakım pratik, somut, askeri destek ve garanti talepleri olduğunu kaydetti.

Fidan, “Bu talepler nasıl yerine gelir, Amerikalılar ne kadarına ‘evet’ der, bunu göreceğiz.” diye konuştu.

‘NATO’NUN OLMADIĞI BİR GÜVENLİK MİMARİSİ’

Avrupalı liderlerin hem ABD ile hem de kendi aralarında yürüttüğü ciddi müzakereler olduğunu vurgulayan Fidan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un da yakın zamanda ABD’yi ziyaret ettiğini anımsattı. Fidan, 1-2 Mart tarihlerinde Avrupalı liderlerin “Avrupa’nın güvenliği ve Ukrayna” konulu bir toplantıda bir araya gelebileceğini aktararak şunları kaydetti: “Bir taraftan Ukrayna’daki savaşı sonlandırmaya yönelik adımlar atılırken, diğer taraftan Avrupa ülkelerinin kendi aralarında büyük bir istişare mekanizması başlatmaya çalıştığını görüyoruz. Bu durumda Avrupa güvenlik mimarisi gelecekte nasıl olacak? NATO’nun olmadığı bir Avrupa güvenlik mimarisi konularının, Avrupalı liderler tarafından şimdilik gündeme getirilip tartışılmaya başlandığını görüyoruz.”

Bu toplantıların yakından takip edildiğini söyleyen Fidan, “Avrupa güvenlik mimarisi yeniden oluşacaksa bunun Türkiyesiz olması mümkün değil. Türkiye’yi dışarıda bırakan, Türkiye gibi bir askeri gücü dışarıda bırakan bir güvenlik mimarisi yaklaşımının çok fazla gerçekçi olmayacağı hususunun altı çizilmesi gereken başka bir konu” ifadelerini kullandı.