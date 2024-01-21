Bakan Fidan Hamas lideri Haniye ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile görüştü.

DHA
Yayınlanma: 21.01.2024 - 10:43
Bakan Fidan Hamas lideri Haniye ile görüştü
Abone Ol google-news

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’yi kabul etti.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Bakan Fidan'ın Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul ettiği görüşmede; Gazze’de ateşkesin bir an önce sağlanması, insani yardımların artırılması, rehinelerin bırakılması ve kalıcı barış için iki devletli çözüm konuları ele alındı. 


Hamas haberleri Dışişleri Bakanı haberleri ismail haniye haberleri görüşme haberleri

İlgili Haberler

AB ‘Hamas’ın Türkiye’de de faaliyet gösteren destekçilerine’ yönelik yeni yaptırımlar açıkladı

AB ‘Hamas’ın Türkiye’de de faaliyet gösteren destekçilerine’ yönelik yeni yaptırımlar açıkladı
Hamas yeni esir takasına yeşil ışık yaktı: İsrail anlaşmak zorunda kalacak!

Hamas yeni esir takasına yeşil ışık yaktı: İsrail anlaşmak zorunda kalacak!

En Çok Okunan Haberler