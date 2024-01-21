Bakan Fidan Hamas lideri Haniye ile görüştü

Yayınlanma: 21.01.2024 - 10:43

Güncelleme: 21.01.2024 - 10:45

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’yi kabul etti.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Bakan Fidan'ın Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul ettiği görüşmede; Gazze’de ateşkesin bir an önce sağlanması, insani yardımların artırılması, rehinelerin bırakılması ve kalıcı barış için iki devletli çözüm konuları ele alındı.