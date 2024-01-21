AB ‘Hamas’ın Türkiye’de de faaliyet gösteren destekçilerine’ yönelik yeni yaptırımlar açıkladı

AB Komisyonu tarafından Cuma akşamı açıklanan yeni yaptırımların, Hamas'a milyonlarca euro aktaran "bankacıları ve yatırımcıları" hedef aldığı belirtiliyor.

AB yönetimine göre, yaptırım listesine alınanlar arasında Hamas’ın "yatırım ofisi üyesi" olan bir örgüt yöneticisi de bulunuyor.

Yaptırım uygulanan diğer kişilerin ise, Hamas adına Türkiye, Cezayir ve Sudan'daki şirketleri ve yatırımları yöneten bir Ürdünlü ve bir Sudanlı ile örgüt için önemli bir döviz bürosunun başındaki 3 Lübnan vatandaşı olduğu belirtildi.

Yaptırım uygulanan bu kişilerin AB ülkelerindeki varlıkları dondurulacak ve Avrupa’ya girişlerine izin verilmeyecek. AB vatandaşları ve şirketlerinin, bu kişilerle iş yapması da engellenecek.

AB yetkililerine göre, yeni yaptırımların amacı, Hamas’ı besleyen gelir kaynaklarının tamamen kurutulması.

AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, bu önlemlerin, AB'nin "7 Ekim'de teröristlerin gösterdiği vahşete yanıt vermek için kararlı adımlar atmaya hazır olduğunu gösterdiğini” söyledi.

Borrell’in ayrıca İsrail yönetimini geçmişte Hamas’ı desteklediği gerekçesiyle eleştirdiği bildirildi.