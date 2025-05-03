Bakan Fidan yeniden Gymnich’e davet edildi

Yayınlanma: 03.05.2025 - 04:00

Güncelleme: 03.05.2025 - 04:00

Önceki günlerde Cumhuriyet’in de içinde bulunduğu bir grup Türk gazeteci ile Varşova’da bir araya gelen Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Anna Radwan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Mayıs ayının ilk haftasında gerçekleşecek Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanlarının bu yıl Polonya’da gerçekleşecek Gymnich toplantısı için davet aldığını açıkladı

Türk diplomatik kaynaklar söz konusu daveti Cumhuriyet’e doğruladı. Bakan Fidan’ın toplantıya katılıp katılmayacağına ilişkin resmî bir açıklama henüz yapılmadı. Fidan, AB Dışişleri Bakanlarının gayrı resmi toplantısına 5 yıl aradan sonra 21 Ağustos 2024’te davet edilmişti ve söz konusu katılım Türk kamuoyunda ‘Türk-AB ilişkilerinde yeni dönem’ şeklinde olumlu değerlendirilmişti.