Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’li mevkidaşı Antony Blinken ile görüştü

ABD’nin New York kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi.

cumhuriyet.com.tr
20 Eylül 2022 Salı, 17:05
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’li mevkidaşı Antony Blinken ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştüğünü sosyal medya hesabından duyurdu.

Çavuşoğlu'nun paylaşımı şöyle: “BM Genel Kurulu marjında ABD Dışişleri Bakanı Blinken'la ikili ilişkilerimizi ve başta Ukrayna’daki gelişmeler olmak üzere bölgesel konuları ele aldık.”


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