Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’li mevkidaşı Antony Blinken ile görüştü
ABD’nin New York kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştüğünü sosyal medya hesabından duyurdu.
Çavuşoğlu'nun paylaşımı şöyle: “BM Genel Kurulu marjında ABD Dışişleri Bakanı Blinken'la ikili ilişkilerimizi ve başta Ukrayna’daki gelişmeler olmak üzere bölgesel konuları ele aldık.”
BM Genel Kurulu marjında ABD Dışişleri Bakanı Blinken'la ikili ilişkilerimizi ve başta Ukrayna’daki gelişmeler olmak üzere bölgesel konuları ele aldık.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) September 20, 2022
Met @SecBlinken of USA on the margins of #UNGA77. Discussed bilateral issues, the war in Ukraine & regional developments.???????? pic.twitter.com/bYFbi2uTNh
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