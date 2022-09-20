Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’li mevkidaşı Antony Blinken ile görüştü

20 Eylül 2022 Salı, 17:05

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştüğünü sosyal medya hesabından duyurdu.

Çavuşoğlu'nun paylaşımı şöyle: “BM Genel Kurulu marjında ABD Dışişleri Bakanı Blinken'la ikili ilişkilerimizi ve başta Ukrayna’daki gelişmeler olmak üzere bölgesel konuları ele aldık.”