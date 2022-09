Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’li mevkidaşı Antony Blinken ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştüğünü sosyal medya hesabından duyurdu.

Çavuşoğlu'nun paylaşımı şöyle: “BM Genel Kurulu marjında ABD Dışişleri Bakanı Blinken'la ikili ilişkilerimizi ve başta Ukrayna’daki gelişmeler olmak üzere bölgesel konuları ele aldık.”

BM Genel Kurulu marjında ABD Dışişleri Bakanı Blinken'la ikili ilişkilerimizi ve başta Ukrayna’daki gelişmeler olmak üzere bölgesel konuları ele aldık.



Met @SecBlinken of USA on the margins of #UNGA77. Discussed bilateral issues, the war in Ukraine & regional developments.???????? pic.twitter.com/bYFbi2uTNh