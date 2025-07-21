Cumhuriyet Gazetesi Logo
Bangladeş'te savaş uçağı üniversite kampüsüne düştü!

Bangladeş'te savaş uçağı üniversite kampüsüne düştü!

21.07.2025 12:16:00
Güncellenme:
Dış Haberler Servisi
Takip Et:
Bangladeş'te savaş uçağı üniversite kampüsüne düştü!

Bangladeş'in başkenti Dakka’da bir kolej kampüsüne düşen Bangladeş Hava Kuvvetleri’ne ait F-7 BGI tipi eğitim uçağı kazasında bir kişi hayatını kaybetti, en az dört kişi yaralandı.

Bangladeş Hava Kuvvetleri’ne ait bir F-7 BGI eğitim uçağı, başkent Dakka’nın Uttara bölgesindeki bir kolej kampüsüne düştü.

Bangladeş ordusunun Halkla İlişkiler Dairesi tarafından yapılan açıklamaya göre, kazada bir kişi yaşamını yitirirken, en az dört kişi yaralanarak askeri hastaneye sevk edildi.

Yerel medya kuruluşu Prothom Alo, uçağın kampüsteki kolej kantininin çatısına çarptığını belirtti.

Bu bilgi henüz resmi makamlarca doğrulanmasa da, olayın ardından çekilen videolarda çimenlik alanda çıkan büyük bir yangın ve gökyüzüne yükselen siyah dumanlar dikkat çekti.

Görgü tanıkları, bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulansın sevk edildiğini, vatandaşların ise olay yerinden uzak durmaları konusunda uyarıldığını aktardı.

Bangladeş Savunma Bakanlığı ve Hava Kuvvetleri yetkilileri, kazanın nedenini belirlemek için kapsamlı bir soruşturma başlatıldığını duyurdu.

İlgili Konular: #uçak kazası #bangladeş