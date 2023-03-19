Bangladeş’te otobüs kazası: 19 ölü

Yayınlanma: 19 Mart 2023 - 11:29

Güncelleme: 19 Mart 2023 - 11:29

Bangladeş’in Shibchar kentindeki yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı. Kazada ilk belirlemelere göre 19 kişi hayatını kaybederken 25 kişi yaralandı.

Otobüsün içerisinde 40 yolcunun bulunduğunu belirten polis, "sürücünün, aracın kontrolünü kaybettiğinden ve otobüsün, yeni inşa edilen otoyolun korkuluklarına çarparak 10 metrelik şarampole yuvarlandığından şüphelendiklerini" açıkladı.

AFP'de yer alan habere göre, polis şefi Masud Alam, "Kazada on yedi kişi hayatını kaybetti. Yaralılar bölgedeki hastanelere sevk edildi" dedi.



Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

