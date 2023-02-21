Çin'de sürücüsüz otobüsler halka hizmet vermeye başladı

Yayınlanma: 21 Şubat 2023 - 10:55

Güncelleme: 21 Şubat 2023 - 10:55

Hizmeti sunan CICT Bağlantılı ve Akıllı Teknolojiler Limited Şirketi'nin verdiği bilgilere göre otobüsler Şubat ayının ortalarından bu yana deneme aşamasında faaliyet gösteriyor. CICT, otobüs hattında iki sürücüsüz otobüsün Baohe Bölgesi'nde toplam uzunluğu 15 kilometre olan bir güzergahta çalıştığını açıkladı.

SÜRÜCÜSÜZ OTOBİSLERİN YOL TESTLERİ GEÇEN YIL BAŞLADI

İki sürücüsüz otobüs, güzergah boyunca yolculara götürme/getirme hizmetleri veriyor. Vatandaşlar mobil uygulamayla otobüs için rezervasyon yapabiliyor ve deneme aşaması boyunca hizmetten ücretsiz yararlanabiliyor.

Sürücüsüz otobüslerin yol testleri Ağustos 2022'de başladı. Şirket, sürekli derin "öğrenme" durumundaki otobüslerin sürüş becerilerinin, iki-üç yıllık sürüş deneyimi olan insan sürücülerle aynı seviyeye geldiğini belirtti.

Saatte yaklaşık 30 kilometrelik bir hızla giden otobüsler, 12'den fazla yolcu alabiliyor. Yoldaki durum, otobüs içindeki iki büyük ekrana holografik görüntü halinde gerçek zamanlı olarak yansıtılıyor.

Hefei, otonom sürüş teknolojisi inovasyon parkı gibi birçok akıllı ulaşım ve akıllı lojistik pilot projeleri oluşturdu.

Son yıllarda Çin'de otonom sürüş teknolojilerinin geliştirilmesini ve ticari uygulamalara dönüştürülmesini teşvik etmek amacıyla bir dizi politika uygulamaya sokuldu.