Bangladeş'teki protestolar sürüyor: Başbakan öğrencileri görüşmeye çağırdı

Yayınlanma: 03.08.2024 - 16:15

Güncelleme: 03.08.2024 - 16:15

The Daily Star gazetesinin haberine göre, "kamuda kontenjan kararı" protestolarındaki ölümlere dikkati çekmek isteyen yüzlerce öğrenci, bugün de başkent Dakka'da toplandı. Göstericiler ellerinde "Kardeşlerim neden öldürüldü?" yazılı dövizler açtı.

Başbakan Şeyh Hasina Vecid ise "kamuda kontenjan kararı" protestoları ile başlayan şiddet ve çatışmaların sonlandırılması için öğrencileri görüşmeye çağırdı. Hasina, "Protesto eden öğrencilerle oturmak ve onları dinlemek istiyorum. Çatışma istemiyorum" dedi.

Rangpur Polisi de 16 Temmuz'daki "kamuda kontenjan kararı" protestolarında bir öğrencinin ölümüyle bağlantılı oldukları gerekçesiyle 2 polis memurunun görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

NE OLMUŞTU?

Bangladeş'te, 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından protestolar başlamıştı.

Bangladeş İçişleri Bakanı Asaduzzaman Khan Kamal protestolarda 147 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydederken, basında yer alan haberlerde ölü sayısının 200'ü aştığı belirtilmişti.

Bangladeş'te yaklaşık 2 bin kişi temmuzda başlayan protestolarda ölenler için başkent Dakka'nın çeşitli yerlerinde toplanmış, polis de sloganlarla hükümeti protesto eden göstericilerin etrafını sarmıştı.

Başkentin Uttara bölgesinde de protestocu öğrencilerle karşı karşıya gelen polis, göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullanmıştı.

"Kamuda kontenjan kararı" protestolarında gerçekleşen "ölüm, gözaltı, saldırı ve kayıplara" dikkati çekmek için düzenlenen gösteriler sırasında öğrencilerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda ise 1'i polis 2 kişi ölmüş, 100'den fazla kişi yaralanmıştı.