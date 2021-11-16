Banka devi dava açtı... Musk'a kötü haber

16 Kasım 2021 Salı, 12:37

JPMorgan, elektrikli otomobil şirketi Tesla’nın kendilerine 162 milyon dolar borcu olduğunu iddia ederek şirkete dava açtı. Anlaşmazlık, Tesla CEO’su Elon Musk’un 2018 yılın paylaştığı tweeti sonucunda ortaya çıkan dalgalanma ile ilgili.

Dava, dün geç saatlerde New York’un Güney Bölgesi’nde açıldı. Tesla, konu ile ilgili yorum taleplerine yanıt vermedi.

Dava dosyasına göre Tesla 2014 yılında JPMorgan’a, Haziran ve Temmuz 2021’de sona eren ve Tesla’nın hisse fiyatının altında kalırsa amorti edecek şekilde varantlar sattı.

TWEET ORTALIĞI KARIŞTIRDI

2018 yılında ise Musk’ın Tesla’yı hisse başına 420 dolardan tek başına satın alabileceğini ve “finansmanı güvence altına aldığını” bildiren tweetinden sonra hisse fiyatını önemli ölçüde düşürdüğünü ve Musk’ın 17 gün sonra fikri terk etmesiyle indirimin bir kısmını tersine çevirdiğini söyledi.

Banka şikayet dosyasında, “Tesla kontrattaki kullanım fiyatını belirlemeyi ve JPMorgan'a olan borcunu ödemeyi reddetti. Tesla kontrat yükümlülüklerini açık bir şekilde ihlal etti. Sonuç olarak 162 milyon doların üzerinde bir tutarın Tesla tarafından JPMorgan'a acil olarak ödenmesi gerekiyor” dedi.

Banka, “Tesla 13 Şubat 2019'da JPMorgan'a yazdığı mektupta, yapılan ayarlamaların mantıksızca hızlı olduğu ve Tesla hisselerindeki oynaklıktan kaynaklanan değişikliklerden fırsatçı bir şekilde faydalanmayı amaçladığı yönünde şikayette bulunduğunu” ileri sürdü.

-Sözcü