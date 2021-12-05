Bankalara akın edip döviz mevduatlarını boşalttılar
Arjantin'de Merkez Bankası, bankaların bir işlem gününün sonunda net nakit dolar pozisyonu tutmasına izin vermeyeceğini açıklamıştı. Kararın ardından spekülasyonların artmasıyla Arjantinliler, bankalara hücum etti.
Arjantinliler, hükümetin tasarruf sahiplerinin dövizlerine erişimini zorlaştıracağı yönündeki spekülasyonların ardından bankalara hücum etti. Bankalardan döviz çekme işlemi son 14 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.
Arjantin Merkez Bankası, önceki hafta ülkede artan devalüasyon beklentileri arasında azalan rezervleri kontrol altına almak ve pesonun değerini koruma amacıyla bazı önlemler yayınladı.
Merkez Bankası, artık bankaların bir işlem gününün sonunda net nakit dolar pozisyonu tutmasına izin vermeyeceğini açıkladı. Kararın tüketicilerle ve şirketlerle ilgisi bulunmasa da, bu hamle yüzde 50’nin üzerinde enflasyonun olduğu ve bu nedenle insanların dövize yöneldiği ülkede tasarruf sahiplerini paniğe itti.
YÜZDE 2,5’İ BOŞALDI
Merkez Bankası'nın internet sitesinde yayınlanan son verilere göre, kişiler ve şirketler haftanın ilk iki gününde toplam mevduatın yüzde 2,5’ine denk gelen yaklaşık 400 milyon doları finansal sistem çekti.
Bu hareket, dolar çekimlerinde yeni sınırlandırmaların gelebileceğine dair söylentileri daha da besledi.
Buenos Aires merkezli Banco CMF’de bir tüccar olan Ariel Rivero, “Müşterilerimiz son birkaç gün içinde bizi endişeyle aradılar çünkü en son Merkez Bankası önlemleri konusunda kafaları karıştı. Mevduattaki düşüş, söylentilerin sosyal ağlarda yayılmasıyla başladı. Son alınan kararların birikimlerini etkilemediğini müşterilerimize anlattık” dedi.
Merkez Bankası da yaptığı açıklamada, önceki hafta açıklanan önlemlerinin dolar mevduatlarını etkilemediğini belirten bir bildiri yayınladı.
-Sözcü
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