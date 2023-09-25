Bar saldırısı kayıt altına alındı: 2 ölü, 4 yaralı

Meksika’nın Guerrero eyaletinde bir bara düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Saldırı anı güvenlik kameraları tarafından anbean kayıt altına alındı.

İHA
Yayınlanma: 25.09.2023 - 09:50
Bar saldırısı kayıt altına alındı: 2 ölü, 4 yaralı
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Meksika’nın güneyindeki Guerrero eyaletinde yer alan Chilpancingo kentinde Valhalla adlı bara silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda, 2 kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı. Saldırı anı güvenlik kameraları tarafından anbean kayıt altına alınırken, saldırganların barda bulunanların üzerine rastgele ateş ettiği görüldü.

BARDA 58 ADET BOŞ KOVAN BULUNDU

Görgü tanıkları, en az 3 kişi oldukları belirtilen saldırganların olay yerine beyaz bir otomobil ile geldiklerini, saldırının ardından geldikleri otomobile binerek kaçtıklarını ifade etti.

Polis, olay yerinde yapılan incelemede 58 adet boş kovan bulunduğunu açıkladı.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin Guerrero eyaleti hükümetinde görevli memurlar oldukları belirtildi.

Saldırının nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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Meksika Bar silahlı saldırı

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