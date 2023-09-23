Karteller, Meksika'daki en büyük beşinci işveren konumunda

Yayınlanma: 23.09.2023 - 11:01

Güncelleme: 23.09.2023 - 11:02

Science dergisinde yayınlanan yeni bir araştırmaya göre, Meksika'daki organize suç gruplarının yaklaşık 175 bin üyesi var ve bu da onları ülkedeki en büyük beşinci işveren yapıyor.

Çalışmada, cinayetler, kayıp kişiler ve hapsedilmelerle ilgili on yıllık verilerin yanı sıra rakip gruplar arasındaki etkileşimlerle ilgili bilgiler kullanılarak, genel kartel üyeliği ve şiddet düzeylerinin bir dizi politikaya nasıl tepki vereceği matematiksel olarak modellendi.

Araştırmacılar, akan kanı azaltmanın en iyi yolunun kartele üye alımını kesmek olacağını, oysa daha fazla üyeyi hapse atmanın cinayet oranını artıracağını savunuyor.

Araştırmacılar, "Latin Amerika'da 1.7 milyondan fazla insan hapsedilmiş durumda ve doymuş hapishanelere daha fazla insan eklemek güvensizlik sorununu çözmeyecektir" ifadelerini kullandı.

Meksika'da işlenen cinayetlerin sayısı 2007 ile 2021 yılları arasında üç kattan fazla artmış ve hükümetin açıkladığı rakamlar ülkeyi Latin Amerika'nın en ölümcül ülkelerinden biri haline getirdi.

Ülkede, Sinaloa karteli ve Jalisco Yeni Nesil karteli olmak üzere iki organize suç grubu hakimiyet için savaşıyor. Ancak, bazı raporlara göre ülkede 198 silahlı grup bulunuyor.

Meksika'da "şiddeti azaltmanın tek yolu kartellere katılımın azaltılması" başlıklı çalışma, sahadaki güvenlik analistleri tarafından ihtiyatla karşılandı.

Insight Crime düşünce kuruluşu araştırmacısı Victoria Dittmar, "Bu türünün ilk örneği. Suç gruplarıyla bir şekilde bağlantılı olduğuna inandığımız kaç kişi olduğuna dair başka bir tahmin görmedim" diye konuştu.

Ancak, Dittmar bu rakamın kartelin tanımına ve üyeliği neyin oluşturduğuna bağlı olduğunu, çünkü bir suç grubu için çalışmanın resmi olarak istihdam edilmekten çok farklı olduğunu belirterek, "Kimin bir suç örgütüne üye olup olmadığını söylemek çok zor olabilir. Peki ya para alan bir politikacı? Ya da grupla sadece bir kez işbirliği yapan biri?" dedi.