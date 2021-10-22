Barbados cumhuriyet ilanına hazırlanıyor, ilk cumhurbaşkanı Sandra Mason olacak

22 Ekim 2021 Cuma, 00:00

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30 Kasım'da cumhuriyet ilan ederek İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in devlet başkanı statüsüne son vermeye hazırlanan Karayip ülkesi adası Barbados, ilk cumhurbaşkanını seçti.

72 yaşındaki Sandra Mason, ülkenin İngiltere'den bağımsızlığını ilanının 55. yılında cumhuriyet ilanıyla birlikte yemin ederek göreve başlayacak.

Parlamentonun iki kanadının da üçte iki çoğunluğuyla kabul edilen cumhuriyet ilanıyla birlikte İngiltere Kraliçesi'nin devlet başkanlığı ve Genel Vali'nin onun temsilcisi olma görevleri sona ermiş oluyor.

Böylece ülke İngiliz Milletler Topluluğu toprağı olmaktan çıkıyor ama Milletler Topluluğu üyesi olarak kalması mümkün.

Daha önce cumhuriyet ilan eden Karayip ülkelerinden Guyana ile Trinidad Tobago daha önce bu yolu seçtiler.

CUMHURİYET KARARI

Bağımsızlığını elde ettiği 1966 yılından bu yana İngiliz Milletler Topluluğu üyesi olan Barbados'da ilk kadın Yüksek Mahkemesi hakimi de olan Sandra Mason, 2018 yılından bu yana Genel Vali olarak adayı yönetiyordu.

Barbados hükümeti 15 Eylül 2020'de cumhuriyet ilan etme planını açıklamıştı.

Yapılan açıklamada artık Barbados'un "sömürge tarihini tamamen geride bırakmasının zamanının geldiği" kaydedilmişti.

Bu değişim 1998 yılında yapılan bir anayasa değerlendirmesinde tavsiye edilmişti.

Barbados'un ilk cumhurbaşkanı için yapılan tarihi seçim, Çarşamba günü parlamentonun Temsilciler Meclisi ve Senato'dan oluşan iki kanadının ortak oturumundan sonra yapıldı.

Barbados Başbakanı Mia Mottley parlamentodaki seçimi "ulus için çığır açıcı bir oylama" diye niteledi.

285 bin kişilik nüfusu ile Barbados, en kalabalık ve en gelişmiş Karayip adalarından biri.

Bir zamanlar ekonomisi ağırlıkla şeker ihracına dayanırken, şimdi buna turizm ve finans sektörleri de eklenmiş durumda.

Öte yandan Barbados, Karayiplerde cumhuriyet olan ilk eski İngiliz sömürgesi olmayacak.

Daha önce Guyana Britanya'dan bağımsızlığını elde etmesinin üzerinden dört yıl geçmeden, 1970'de bu kararı almıştı.

Trinidad Tobago 1976'da, Dominica da 1978'de cumhuriyet olmuşlardı.