Barışın Kanatları fotoğraf sergisi İstanbul'da ziyarete açıldı

2. Dünya Savaşı sırasında Japonya'nın Çin'e saldırısıyla Asya cephesindeki en kanlı çatışmalardan birine sahne olan Çin-Japon Savaşı, Çin halkının onurlu direnişi ve bağımsızlık mücadelesiyle hafızalarda yer etti. Bu tarihi süreç, 29 Ağustos Cuma günü çarpıcı fotoğraf kareleriyle gözler önüne serildi.

CGTN Türk'ün aktardığına göre, serginin açılışını; Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Wei Xiaodong, Beşiktaş Belediye Başkanı Rasim Şişman, CGTN Türk Genel Yayın Yönetmeni Ulaş Can, ICBC Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Xiao Li ve Xinhua Haber Ajansı İstanbul Bürosu Direktörü Fu Yunwei yaptı.

Ayrıca katılımcılar arasında Venezuela Başkonsolosu Lissett Hernández de yer aldı. Eski milletvekilleri Barış Yarkadaş ve Faik Tunay ile Gürbüz Çapan, Şule Perinçek’in de aralarında olduğu çok sayıda seçkin davetli de açılışta hazır bulundu.

Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Wei Xiaodong, serginin açılışında yaptığı konuşmada, "Dünya halklarının ödediği ağır bedeller, uluslararası topluma küresel bir düzenin tesis edilmesinin hayati önemini göstermiştir. Ülkeler, Birleşmiş Milletler Antlaşması altında yemin ederek dünya barışını ve güvenliğini ortaklaşa korumayı taahhüt etmiştir" dedi.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rasim Şişman ise "Bu belgeler, geçmişin acı hatıraları, geleceğimizi barış ve kardeşlik üzerine inşa etmemiz gerektiğini bir kez daha vurguluyor. İşte bu yüzden barışı korumak tüm insanlığın ortak sorumluluğudur" ifadelerini kullandı.

“Faşizme karşı zaferin 80. yılında 80 Fotoğraf" sergisi, Japon işgali sırasında yaşanan yıkımı, Çin halkının gösterdiği direnişi, dayanışmayı ve sonunda kazanılan büyük zaferi belgeliyor.

Sergide yapılan konuşmalarda geçmişte faşizme karşı kazanılan zaferin, günümüzde barış, özgürlük ve insan hakları mücadelesi açısından önemli bir miras olduğuna vurgu yapıldı.

CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, sergiye gönderdiği video mesajında, Çin'de 80 yıl önce faşizme karşı kazanılan zaferin, 103 yıl önce Anadolu topraklarında Mustafa Kemal önderliğinde emperyalizme son darbenin vurulması sürecine denk geldiğini belirterek, "Türkiye ve Çin Halk Cumhuriyeti iki büyük ülke. Bu iki büyük ülkenin önümüzdeki zamanlarda önemleri daha da artacak" ifadelerini kullandı.

CGTN Türk Genel Yayın Yönetmeni Ulaş Can, "Barışın Kanatları" sergisinin Çin Medya Grubu'nun faaliyet gösterdiği bir çok ülkede eş zamanlı düzenlendiğini belirterek, "Halk Ozanımız Nesimi Çimen’in türküsünde seslendiği gibi Barış güvercinin başta Gazze olmak üzere tüm dünyada uçmasını diliyorum" dedi.

Ortaköy’de bulunan tarihi Kethüda Hamamı’nda açılan sergi üç gün sürecek.

Sergide, arşivlerden derlenen ve çoğu ilk kez Türkiye’de sergilenecek olan özgün fotoğraflar yer alıyor. Fotoğraflar hem cephedeki askerlerin hem de işgal altındaki sivil halkın yaşadıklarına dair çarpıcı bir görsel hafıza sunuyor.

Sergi sadece geçmişin anılarını canlandırmakla kalmayıp, aynı zamanda barışın değerini hatırlatmayı ve savaşsız bir dünya için farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.