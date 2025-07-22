Barselona iki kruvaziyer terminalini kapatıyor

Anlaşma çerçevesinde, kruvaziyer yolcularının şehirde nasıl dolaştığını incelemek için bir çalışma da başlatılacak. Bu çalışma, sürdürülebilir ulaşım planı geliştirilmesinin ilk adımı olarak görülüyor.

Ayrıca liman altyapısı modernize edilerek gemilerin yanaştıkları sırada motorlarını kapatmalarına olanak tanıyacak çevre dostu bir karasal enerji bağlantısı sağlanacak.

Böylece gemilerin limanda kaldıkları süre boyunca karbon salımı azaltılacak.

Barselona Belediyesi, tüm bu projelerin toplamda 185 milyon euro (yaklaşık 216 milyon dolar) tutarında kamu-özel sektör yatırımıyla gerçekleştirileceğini duyurdu.

AŞIRI TURİZME KARŞI ÖNLEMLER ARTIYOR

Bu karar, Barselona’nın son yıllarda hızla artan turist sayısıyla başa çıkma çabalarının bir parçası. 2024 yılında düzenlenen bir protestoda, yerel halk turistlere su tabancalarıyla müdahale ederek turizm karşıtı eylemlerini dünya gündemine taşımıştı.

Kente gelen turistlerin sayısındaki artış, başta konut fiyatlarının yükselmesi ve kent merkezindeki apartmanların kısa dönemli kiralamalara açılması nedeniyle, yerel halk arasında huzursuzluk yaratıyor. Barselona Avrupa’nın en büyük kruvaziyer limanına sahip ve 2024 yılında limandan transit geçen yolcu sayısı 1,6 milyon olarak kaydedildi.

Genellikle sabah saatlerinde şehre gelen kruvaziyer yolcuları, gün boyunca La Rambla ve Gotik Mahalle gibi popüler bölgeleri gezip öğleden sonra gemilerine dönüyor. Bu durum, kent merkezinde kalabalığın artmasına yol açıyor ve yerel halkın tepkisini arttırıyor.

Bu son karar, Barselona’nın kruvaziyer turizminin etkisini azaltmaya yönelik attığı adımlardan biri. Ekim 2023’te şehir, kuzey liman terminalini kapatarak gemileri şehir merkezinden daha uzak noktalara yönlendirmişti. Bu adım, 2018 yılında liman yönetimiyle imzalanan ve kruvaziyer faaliyetlerini kent merkezinden uzaklaştırmayı hedefleyen bir anlaşmanın devamı niteliğindeydi.

2018’de kapatılan Maremagnum kruvaziyer terminalinin bulunduğu alan ise bugün restoranlar, barlar, yelken kulübü, marina, akvaryum ve alışveriş merkezine ev sahipliği yapıyor.