Barzani’den seçimler öncesi 'Türkçe' açılımı: Erbil'i afişlerle donattı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ni (IKBY) kontrol altında bulunduran ve başkanlığını eski başkan Mesut Barzani’nin yaptığı Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), 3 Ekim’de başlayan seçim kampanyasında 'Türkçe afişlere' yer verdi.

Erbil’in ana caddelerine astırılan KDP’ye ait sarı renkli afişlerde, parti logosunun yanında Türkçe olarak "Ortaklık, Denge ve Uyuşum" ifadeleri yer aldı.

BARZANİ YANLISI TÜRKMEN SİYASETÇİ MEMNUN

KDP’nin bu hamlesi, geçmişte Irak Türkmen Cephesi'ne muhalefet etmek üzere kurulan, Barzani'ye yakın, Türkmen Reform Partisi (TRP) tarafından olumlu karşılandı.

IKBY Parlamentosu'nda, TRP'yi temsil eden Milletvekili Müna Kahveci, Mesut Barzani’nin her zaman 'birlikte yaşam kültürünü savunduğunu' öne sürerek söz konusu hamleyi şu sözlerle savundu:

Sayın Mesut Barzani başkanlığındaki Kürdistan Demokrat Partisi, her zaman birlik, beraberlik ve bütün etnik grupların haklarını koruma anlayışıyla hareket etmiştir. Seçim afişlerinde Türkçe’nin kullanılması, Türkmenlerin ikinci millet statüsünü pekiştirmenin yanı sıra, Türkmenlerin haklarının da Kürt kardeşleri gibi korunduğunu göstermektedir. Temennimiz, Türkmenlerin haklarını elde etmeleri ve seçimlerin huzurlu bir ortamda geçmesidir.

Milletvekili Müna Kahveci

TÜRKMEN REFORM PARTİSİ

2005'te kurulan TRP, ülkedeki Türk siyasi hareketinin ana omurgasını oluşturan ITC'yi tek merkezli, dar ve geleneksel olmakla eleştirmiş; Irak’ın ABD trafından işgali sonrası, 'yeni dengelere uyum sağlayamadığını' savunmuştu.

IKBY sınırları içinde faaliyet gösteren parti, ideolojik olarak reformist ve liberal bir çizgide konumlanıyor. IKBY ile güçlü ilişkilere sahip olan partinin tek tanınmış ismi olan Müna Kahveci aynı zamanda, Kürdistan Parlamentosu Başkanlık Divanı Sekreteri olarak görev yapıyor.

Partinin, IKBY'de güçlü bir tabanı bulunmuyor.

"KERKÜK'E DE ASILSIN..."

Kahveci, basına demecinde, Türkçe afişlerin yalnızca Erbil’de değil, Irak Türklerinin yoğun yaşadığı diğer bölgelerde de görülmesi gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

Bu afişleri şu an sadece Erbil’de gördük. Dileğimiz, Kerkük başta olmak üzere Türkmenlerin yaşadığı yerlerde de bu afişlerin asılmasıdır. Çünkü Türkmenlerin varlığını ve kültürünü korumak, bu topraklarda birlikte yaşamanın en önemli göstergesidir.

Barzani destekli TRP'nin bu söylemlerine karşın ITC, Kürt bölgesel yönetimine şiddetli eleştiriler yöneltiyor.

IRAK TÜRKLERİNİN TALEPLERİ

Bu eleştirilerin başında, Iraklı Türklerin yaşadıkları siyasi, idari ve kimlik temsili sorunları; IKBY'deki karar alma mekanizmalarından dışlanmaları ve bölge demografisinin, Barzani yönetimi tarafından sistematik olarak değiştirilmesi geliyor.

ITC, KDP iktidarı ve işbirlikçi yapıların, Türk yerleşimlerinde güvenlik kontrolünü genişleterek, bölgedeki tarihsel Türk varlığını zayıflattığını savunuyor ve bu durumu, 'sessiz asimilasyon' olarak nitelendiriyor.

Diğer eleştiriler arasında ise IKBY’nin Türk okullarına yeterli desteği vermemesi, Türk çocuklarının anadilde eğitim alma hakkının pratikte kısıtlanması; aynı şekilde, devlet kurumlarında Türkçeyi resmi dil olarak kullanma hakkının uygulamada ihmal edilmesi geliyor.

Bütün bu talepler göz önünde bulundurulduğunda, Barzani'nin 'Türkçe afiş' hamlesi, basit bir seçim taktiği olmaktan öteye gidemiyor.