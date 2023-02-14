Barzani Gaziantep’te AFAD’ı ziyaret etti

Yayınlanma: 14 Şubat 2023 - 15:38

Güncelleme: 14 Şubat 2023 - 15:38

Irak Kürdistan Bölgesi Yönetimi (IKBY)Başkanı Neçirvan Barzani, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Gaziantep'te AFAD'ı ziyaret etti. IKBY Başkanı Barzani

Barzani, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Gaziantep'e gelerek AFAD Koordinasyon merkezini ziyaret edip son gelişmeler hakkında bilgi aldı.

Barzani, dualarının Türkiye ile olduğunu söyledi.

Türkiye’nin bu afetin altından kalkabilecek güçte büyük bir devlet olduğunun altını çizen Barzani, depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Barzani daha sonra Gaziantep'te depremden en çok etkilenen yer olan İslahiye ilçesine gitti.