Barzani’nin konutuna bombalı saldırı düzenlendi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı (IKBY) Neçirvan Barzani’nin Duhok’taki evi drone saldırısıyla bombalandı.

Olayın ardından Irak Başbakanı Sudani, Barzani’yi telefonla arayarak soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Irak Başbakanlığ'ndan yapılan açıklamaya göre Sudani, "Duhok vilayetinde Barzani’nin evine yönelik acımasız saldırıyı kınadığını ve reddettiğini" ifade etti.

Açıklamada ayrıca, “Başbakan, olayın tüm yönlerini araştırmak, failleri tespit etmek ve aleyhlerine gerekli tüm yasal işlemleri başlatmak üzere, federal hükümet ve bölge hükümetinin ilgili güvenlik kurumlarından oluşan ortak bir güvenlik ve teknik ekibin kurulmasını emretti” denildi.

Başbakan, hükümetin "Herhangi bir kanunsuz, bölgesel veya uluslararası oluşumun Irak'ı bölgedeki devam eden çatışmaya sürüklemesini engelleme" konusundaki kararlılığını ifade ederek "Kapsamlı ulusal sorumluluk çerçevesinde ve her düzeyde Irak'ın egemenliğini, güvenliğini ve istikrarını güvence altına almak için her türlü bütünleşik çabayı göstereceğini" aktardı.

İran’dan IKYB Başkanı Neçirvan Barzani'nin konutuna drone ile bombalı saldırı gerçekleştirildi pic.twitter.com/6DWVyMciJp — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) March 28, 2026

BÖLGESEL SAVAŞ IRAK'A YAYILIYOR

Saldırı, ABD ve İsrail’in İran’a karşı yürüttüğü savaşın Irak’a sıçramasıyla birlikte ülkede artan güvenlik geriliminin ortasında gerçekleşti.

Son dönemde hem İran’a yakın Şii milis gruplara hem de Kürt güçlerine yönelik saldırıların arttığı, çok sayıda silahlı aktörün sahaya dahil olduğu belirtiliyor. Bu durum, Bağdat yönetiminin krizi kontrol altına alma çabalarını zorlaştırıyor.

HEDEFTE MİLİSLER VE PEŞMERGE VAR

ABD-İsrail savaşının başlamasından bu yana Irak’ta hem İran destekli Haşdi Şabi güçlerine hem de Kürt Peşmerge birliklerine ait noktaların hava saldırılarıyla hedef alındığı ifade ediliyor. Irak ordusu, bu saldırıların bir kısmından ABD ve İsrail’i sorumlu tuttu.

Öte yandan İran destekli silahlı gruplar da Irak’taki ABD üsleri ve ABD Büyükelçiliği’ne yönelik saldırılar düzenledi.

Bölgede giderek karmaşık hale gelen güvenlik dengesi, çatışmanın Irak’ta daha da derinleşebileceğine işaret ediyor.