Başbakan Magyar duyurdu: Cumhurbaşkanının görevden alınması gündemde

Macaristan Başbakanı Peter Magyar, hükümetin cumhurbaşkanının görevden alınması için anayasa değişikliği süreci başlatacağını açıkladı.

Magyar, sonbaharda ise daha kapsamlı bir anayasa reformunun gündeme geleceğini duyurdu.

Magyar, pazartesi günü parlamentoda yaptığı konuşmada, hükümetin cumhurbaşkanının görevden alınmasına yönelik anayasal düzenleme hazırlığında olduğunu söyledi.

Başbakan, bu adımın Macaristan’da siyasi ve hukuki yapının yeniden düzenlenmesini hedefleyen daha geniş kapsamlı bir reform sürecinin parçası olacağını belirtti.

Macaristan Başbakanı, hükümetin sonbahar aylarında kapsamlı bir anayasa reformu süreci başlatacağını ifade etti.

Reformun, ülkenin siyasi sistemi, hukuk düzeni ve kamu yönetiminde önemli değişiklikler içermesi bekleniyor.

YOLSUZLUKLA MÜCADELE İÇİN YENİ KURUM

Magyar, konuşmasında yolsuzlukla mücadeleye yönelik geniş çaplı ekonomik, siyasi ve hukuki adımlar atılacağını da açıkladı.

Bu kapsamda, Ulusal Varlıkları Koruma ve Geri Kazanma Ofisi adlı yeni bir kurum oluşturulacağını duyuran Magyar, söz konusu yapının kamu varlıklarının korunması ve usulsüz yollarla elde edildiği değerlendirilen varlıkların geri alınması için çalışacağını belirtti.

Kurulması planlanan yeni ofisin, geçmiş dönemde el değiştiren kamu varlıklarını ve yolsuzluk iddialarını incelemesi bekleniyor.