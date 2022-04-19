Başbakanı polise şikayet etmişlerdi: Maskeyi tamamen kaldırdılar
İskoçya'da maske takmayı zorunlu kılan yasa kaldırıldı. Başbakanın maskesiz görüntülenmesinin ardından yasanın iptal edilmesi dikkat çekti.
İskoçya’da toplu taşımada ve birçok kapalı kamusal alanda maske takma zorunluluğunun sona erdiği açıklandı.
Ülkedeki son corona virüs kısıtlaması da kaldırılırken İskoçya Hükümeti, zorunluluk kalksa da virüsün yayılmaya devam ettiği için insanların kalabalık yerlerde yüzlerini kapatmaya devam etmelerini şiddetle tavsiye ettiğini belirtti.
NTV'nin aktardığına göre, maske kısıtlamasının gevşetilmesi, İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon'un, seçim kampanyası sırasında kameralara maskesiz yakalanıp polise şikayet edilmesinden bir gün sonra açıklandı.
NE OLMUŞTU?
Sosyal medyada yayımlanan bir videoda, Cumartesi günü bir kuaför ziyareti sırasında maske takmadığı ortaya çıkan Başbakan polise şikayet edilmişti. Polis yetkilileri de durumu doğrulayıp değerlendirmeye alındığını açıklamıştı.
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