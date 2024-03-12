Başına 5 milyon dolar ödül konulmuştu: 'Bilinmeyen' bir nedenle öldü

Yayınlanma: 12.03.2024 - 10:42

Güncelleme: 12.03.2024 - 10:42

El Kaide bayrağından yapılmış bir kefene sarıldığı görüntüleri paylaşılan 40'lı yaşlarındaki Batarfi'nin ölüm nedenine ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Yemen El Kaidesi, Usama bin Ladin'in ölümünden sonra örgütün faal vaziyetteki en tehlikeli kolu olarak görülüyor. ABD yönetimi de bu nedenle Batarfi'nin başına 5 milyon dolar ödül koymuştu.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, örgütün yayımladığı videoda konuşan bazı militanlar, "Allah, onun uğruna cihat ederken ve mükafatını ararken ruhunu aldı" ifadelerini kullandı.

Örgütten yapılan açıklamada, Atıf Evlaki'nin yeni lider olduğu belirtildi.

Daha önce ABD ve müttefiklerine saldırı çağrısında bulunan Evlaki'nin başına da 6 milyon dolar ödül konmuştu.

Fotoğraf: Halid Batarfi

Yemen El Kaidesi, 2009'da ABD'de bir yolcu uçağına bomba koyma girişiminin ardından Washington tarafından örgütün en tehlikeli kolu ilan edilmişti.

Örgüt ayrıca 2015'te Paris'teki Charlie Hebdo dergisine yönelik saldırıyı da üstlenmişti.

Riyad'da doğan Batarfi, 1999'da Afganistan'a giderek burada Taliban'la birlikte ABD güçlerine karşı savaşmıştı. 2010'da Yemen El Kaidesi'ne katılan Batarfi, 2020'de örgütün lideri konumuna yükselmişti.

2020'de Batarfi'nin yakalandığına ilişkin haberler ortaya atılmış ancak daha sonra bunun gerçek olmadığı ortaya çıkmıştı. Yemen El Kaidesi'nin lideri, 2021'de ABD'deki Kongre baskının ardından, "Yaşananlar buzdağının sadece görünen kısmı" açıklamasıyla dikkat çekmişti.