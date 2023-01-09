Başkentte vali görevden alındı

Yayınlanma: 09.01.2023 - 09:19

Güncelleme: 09.01.2023 - 09:19

Brezilya Yüksek Mahkemesi dün, aşırı sağ eski başkan Jair Bolsonaro'nun destekçilerinin devlet binalarını basmasının ardından başkent Brasilia'nın valisini kentteki güvenlik açıkları nedeniyle 90 gün boyunca görevden aldı.

Reuters'ın haberine göre Brezilyalı yetkililer, ülkede 40 yıldır devlet kurumlarına düzenlenen en büyük saldırı olduğu ifade edilen ayaklanma hakkında inceleme başlattı. Devlet başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ise ayaklanmadan sorumlu olan kişileri adalete teslim edeceğine söz verdi.

Dün on binlerce kişi Yüksek Mahkeme, Kongre ve başkanlık sarayına baskın düzenleyerek camları kırdı. Eylemciler başkanlık sarayında mobilyalara ve sanat eserlerine zarar verdi ve ülkenin orijinal 1988 Anayasasını çaldı. Başkanlık koruma ofisinde silah ele geçirildiği de belirtildi.

Brezilya'da 1 Ocak'ta göreve başlayan solcu devlet başkan Lula, Bolsonaro'nun eski müttefiki olan Brasilia Valisi Ibaneis Rocha'ya bağlı bölgesel askeri polis gücünün eylemlerin ilerleyişini durdurmak için hiçbir şey yapmadığını ifade etti.