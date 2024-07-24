Batma tehlikesi geçiren savaş gemisi haftalar sonra kurtarıldı

İran'ın güneyindeki Bender Abbas Limanı'nda 7 Temmuz'daki onarım çalışmaları sırasında su alarak alabora olan İran donanmasına ait "Sehend" adlı savaş gemisi, yaklaşık 3 hafta süren çalışmalar sonucunda kurtarıldı.

AA
Yayınlanma: 24.07.2024 - 09:04
Batma tehlikesi geçiren savaş gemisi haftalar sonra kurtarıldı
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İran devlet televizyonunun haberine göre, yaklaşık 3 hafta süren kurtarma çalışmaları başarılı oldu ve gemi tamamen su üzerine çıkarıldı.

Geminin kurtarılmış hali de görüntülerde yer aldı.

İran donanmasına ait Sehend fırkateyni, 7 Temmuz'da Bender Abbas Limanı'nda onarımı esnasında su alarak alabora olmuş, gemiyi kurtarmak için çalışma başlatılmıştı.

İran Deniz Kuvvetleri'nin Güney Filosu'nda bulunan ve 2018'de hizmete alınan firkateyne, ABD'nin 1988'deki saldırısında batırılan Sehend'in anısına aynı isim verilmiş, 94 metre uzunluğa sahip İran yapımı fırkateyn seyir füzeleriyle donatılmıştı.


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