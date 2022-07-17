BBC çalışanı açıkladı: İngiltere Prensi Andrew’i bitirecek fotoğraf!

17 Temmuz 2022 Pazar, 15:30

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth ile eşi Prens Philip'in ortanca oğlu Prens Andrew, hakkındaki cinsel taciz ve cinsel saldırı suçları yüzünden tüm unvanlarını kaybetmiş ve hakkında birçok dava açılmıştı.

Virginia Guiffre isimli bir kadın, 17 yaşındayken kendisine üç farklı yerde cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla Prens Andrew'a ABD'de dava açmış; Prens Andrew iddiaları defalarca reddetmişti.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Prens Andrew, Virginia Giuffre'nin 17 yaşındayken kendisine cinsel tacizde bulunmakla suçlamasının ardından tüm askeri unvanları ve kraliyet himayeleri elinden alınmıştı.

İddiaları reddeden Andrew, Giuffre'nin 12 milyon poundluk dava açmasının ardından mahkeme dışı bir anlaşmayı kabul etmişti.

SKANDAL GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR

Geçen yıl ve bu yılın başında yaşanan bu büyük skandalların üzerinden aylar geçmesine rağmen konu hâlâ tüm dünyada, özellikle de İngiltere’de gündemden hiç düşmüyor.

BBC’de yayınlanan ünlü sohbet programı Newsnight’ta, 14 Kasım 2019'da Buckingham Sarayı'nda Prens Andrew ile bomba etkisi yapan bir söyleşi yapılmıştı. Bu ve benzeri söyleşiler ise içerikleri konusunda çok sıkı kurallar ve sözleşmelerle korunuyor. Ancak Newsnight yapımcısı Sam McAlister'ın kasım ayında yayınlanacak kitabı birçok örtülü gerçeği ortaya çıkarabilir.

İNGİLİZ MONARŞİSİ TEMELİNDEN SARSACAK!

Çektiği portre fotoğraflarıyla da tanınan BBC çalışanı Mark Harrison elinde Prens Andrew’a ait bir fotoğraf olduğunu ve şu ana kadar hiçbir yerde yayınlanmamış bu fotoğrafın gün yüzüne çıkmasının İngiltere’de çok büyük yeni bir skandallar dalgasına yol açabileceğini söyledi.

Fotoğraf yayınlanırsa, İngiliz monarşisinin temelinden sarsılacağını iddia eden fotoğrafçı Mark Harrison, yayınlanmamış fotoğrafın ne gösterdiğini açıklamayı reddetti.

Harrison konuyla ilgili olarak şu sözleri söyledi:

“Çok şok edici ve utanç verici olduğu söyleniyor, fotoğrafı gören BBC personelinin adeta çenelerini düşürdü.”

SADECE BİRKAÇ KİŞİ GÖRDÜ

Ödüllü bir portre fotoğrafçısı olan Harrison, yaptığı çekim hakkında şunları söyledi: "Sadece birkaç kişi tarafından görüldü, ancak Kraliyet Ailesi için büyük bir olay olurdu. O günden bugüne kamuya açık olmayan çok daha fazlası var.”

Prens'in sözcüsü fotoğrafla ilgili yorum yapmayı reddetti ve BBC de konuyla ilgili sorulara yanıt vermedi.