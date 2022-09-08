Belarus askeri tatbikat başladı

Belarus Savunma Bakanlığı, ülkenin güney, orta ve kuzeydeki bazı bölgelerini kapsayacak şekilde komuta kademesine yönelik askeri tatbikat başlattığını bildirdi.

AA
08 Eylül 2022 Perşembe, 12:59
Belarus askeri tatbikat başladı
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Belarus Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, bugün başlayan tatbikatın Belarus ordusunun hazırlık planına uygun şekilde Belarus Genelkurmay Başkanlığı'nın yönetiminde komuta kadrosuna yönelik olduğu belirtildi.

Brest poligonu, Minsk ve Vitebsk bölgelerinde yapılacak tatbikatın amacının Belarus Silahlı Kuvvetleri'nin askeri komuta ve kontrol organlarının eğitimi olduğu kaydedilen açıklamada, tatbikata katılan askeri birlik, silah ve askeri teknik araçların Viyana Belgesi uyarınca zorunlu bildirime tabi olan seviyeyi aşmadığına dikkat çekildi.

Tatbikatın 14 Eylül’e kadar süreceği ifade edildi.


Belarus Belarus Savunma Bakanlığı

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