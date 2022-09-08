Belarus askeri tatbikat başladı

08 Eylül 2022 Perşembe, 12:59

Belarus Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, bugün başlayan tatbikatın Belarus ordusunun hazırlık planına uygun şekilde Belarus Genelkurmay Başkanlığı'nın yönetiminde komuta kadrosuna yönelik olduğu belirtildi.

Brest poligonu, Minsk ve Vitebsk bölgelerinde yapılacak tatbikatın amacının Belarus Silahlı Kuvvetleri'nin askeri komuta ve kontrol organlarının eğitimi olduğu kaydedilen açıklamada, tatbikata katılan askeri birlik, silah ve askeri teknik araçların Viyana Belgesi uyarınca zorunlu bildirime tabi olan seviyeyi aşmadığına dikkat çekildi.

Tatbikatın 14 Eylül’e kadar süreceği ifade edildi.