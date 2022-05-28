Belarus, savunmasını güçlendirmek için milis güçleri oluşturacak

28 Mayıs 2022 Cumartesi, 11:42

Belarus 1 televizyon kanalının bildirdiğine göre ulusal güvenlik ve savunma eğitimine ilişkin yıllık toplantı sırasında konuşan bakan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun milis güçleri oluşturulmasına yönelik emir verdiğini söyledi.

Xinhua'da yer alan habere göre, Grodno Bölge İdare Komitesi Başkanı Vladimir Karanik, milislerin önemli nesneleri savunarak orduyu bu işlevlerden kurtarabileceğini ve ordunun muharebe görevlerini yürütmesine imkan vereceğini belirtti.

Askeri Güvenlik ve Devlet Savunması Yıllık Toplantısı, ülkenin idare komite başkanları ve bölge askeri komiserleri gibi katılımcılarla Cuma günü gerçekleştirildi.

Belarus Savunma Bakanlığı Basın Ofisi'nin verdiği bilgiye göre, katılımcıların modern silahlı çatışmalarda askeri operasyonlar hakkında daha iyi bilgi sahibi olmalarını sağlamak için düzenlenen bu toplantıda, Belarus birliklerinde kullanımda olan silah ve özel ekipman örnekleri de sergilendi.