Belarus sınırında Rusya’ya ait ambulans konvoyu görüntülendi

01 Mart 2022 Salı, 08:54

Rusya, Ukrayna’da ağır kayıplar vermeye devam ediyor.

Ukraynalı bir vatandaş, 8 adet ambulanstan oluşan konvoyu Belarus sınırına ilerlerken görüntüledi. Ambulanslarda yaralı Rus askerlerinin olduğu tahmin edilirken, başka bir görüntüde Rus askerlerinin trenle Belarus’ta farklı bir noktaya sevk edildiği görüldü.