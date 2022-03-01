Belarus sınırında Rusya’ya ait ambulans konvoyu görüntülendi

Ukraynalı bir vatandaş, Rusya’ya ait ambulans konvoyunu Belarus sınırına ilerlerken görüntüledi.

İHA
01 Mart 2022 Salı, 08:54
Belarus sınırında Rusya’ya ait ambulans konvoyu görüntülendi
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Rusya, Ukrayna’da ağır kayıplar vermeye devam ediyor.

Ukraynalı bir vatandaş, 8 adet ambulanstan oluşan konvoyu Belarus sınırına ilerlerken görüntüledi. Ambulanslarda yaralı Rus askerlerinin olduğu tahmin edilirken, başka bir görüntüde Rus askerlerinin trenle Belarus’ta farklı bir noktaya sevk edildiği görüldü.


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