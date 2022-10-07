Belarus'tan Polonya'ya uyarı: Minsk doğrudan tehdit altına girer
Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, Polonya'nın nükleer silah konuşlandırılması durumunda, ülkesinin "doğrudan tehdit altına" gireceğini söyledi.
Belarus Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Aleksander Lukaşenko, ABD'ye ait nükleer silahların Polonya'ya konuşlandırılmasının ülkesini "doğrudan tehdit" edeceğini söyledi.
Lukaşenko, Polonya Cumhurbaşkanı Duda'nın sözlerini hatırlatarak, "Bu bize neyi gösteriyor? Böyle birşey o gerçekten bir saldırıyla karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor" dedi.
Lukaşenko, Belarus'un kendine ait nükleer silahı olmadığı için "uygun önlemler" alması gerektiğini ve bunu Kremlin ile görüşeceğini de sözlerine ekledi.
Polonya Cumhurbaşkanı Duda, ülkesinin, ABD'den “nükleer paylaşım” programına katılmasını istediğini ve ülkesinde ABD'ye ait nükleer silahların konuşlanmasının "açık bir seçenek" olduğunu söyledi.
Duda, "Amerikalı liderlerle ABD'nin böyle bir olasılığı düşünüp düşünmediği hakkında konuştuk. Konu açık kalmaya devam ediyor" dedi.
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