Belarus'tan Türkiye açıklaması: Stratejik müttefik

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Türkiye'nin ülkesi için stratejik müttefik olduğunu söyledi.

AA
Yayınlanma: 15.02.2024 - 13:46
Belarus'tan Türkiye açıklaması: Stratejik müttefik
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Belarus Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin Minsk Büyükelçisi Güçlü Cem Işık Lukaşenko'ya güven mektubunu sundu.

Lukaşenko, burada yaptığı konuşmada, Ankara ile ilişkilerin önemine dikkati çekerek, "Türkiye ile Belarus, tarihi eskiye dayanan stratejik müttefiktir. Minsk ile Ankara’yı ulusal çıkarların öncelikleri, milli güvenliğin sağlanması, geleneksel aile değerlerine verilen önem, tarihi mirasın korunması ve daha fazlası birleştiriyor" şeklinde konuştu.

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Cumhurbaşkanı Lukaşenko, Türkiye tarafından her iki devletin çıkarlarına uygun öneri ve girişimler beklediklerini söyledi.


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