Belçika 5-11 yaş grubunu koronavirüse karşı aşılamaya başlayacak
Belçika 5-11 yaş grubunu koronavirüse karşı aşılamaya başlayacak
Belçika Sağlık Bakanı Frank Vandenbroucke, 5-11 yaş aralığındaki çocukları koronavirüse karşı aşılama sürecinin başlayacağını duyurdu.
Vandenbroucke, sabah saatlerinde başlayan Hükümetler Arası Halk Sağlığı Konferansı'nın ardından yaptığı açıklamada, aşılamanın gönüllülük esasına dayalı olarak, ebeveyn ya da yasal vasi kontrolünde yapılacağını söyledi.
Öncelik, aşı olmaları şiddetle tavsiye edilen büyük risk grubundaki çocuklara tanınacak. Bu çocuklar belirlendikten sonra hanelerine ay sonu itibarıyla tebligatlar gönderilecek.
Söz konusu yaş grubundaki çocuklara, Pfizer-BioNtech'in ürettiği aşı uygulanacak ve iki doz arasında en az 21 gün olması şartı aranacak.
AVRUPA ÜLKELERİ BAŞI ÇEKİYOR
AB'nin ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), 25 Kasım'da yüksek enfeksiyon oranlarının görüldüğü 5-11 yaş grubu için Pfizer-BioNTech aşısını onaylamıştı.
EMA'nın onayını takiben Vandenbroucke, çocuklar için 336 bin doz aşının ülkeye ay sonundan önce ulaşacağını duyurmuştu.
Avusturya, Macaristan, Yunanistan ve İspanya gibi ülkelerin başı çektiği Avrupa ülkeleri, bu ay içerisinde çocukları koronavirüse karşı aşılamayı hızlandırmıştı.
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