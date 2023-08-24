Belçika Adalet Bakanı’nın konukları polis minibüsüne işedi, savcılık ‘hakaret soruşturması’ başlattı

Yayınlanma: 24.08.2023 - 09:21

Güncelleme: 24.08.2023 - 11:00

Polis Sendikası, bunu “polislere atılmış bir yumruk” olarak değerlendirerek, Van Quickenborne’nin istifasını istedi.

Bakan Van Quickenborne, o sırada olay yerinde olmadığını ve yapılanları kesinlikle onaylamadığını savundu.

Belçika Başbakan Yardımcısı ve Adalet Bakanı Van Quickenborne, 14 Ağustos Pazartesi günü, 50. yaşına basması nedeniyle Kortrijk’taki evinde bir doğum günü partisi verdi.

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Open VLD lideri Egbert Lachaert ve Başbakan Alexander De Croo’nun da katıldığı partide, çok sayıda davetli yer aldı.

Başbakan De Croo’nun ayrılmasından sonra, ilerleyen saatlerde doğum günü partisinde işler çığrından çıktı.

Savcılığa göre, aşırı alkollü olduğu görülen 3 konuk sokağa çıkarak, Bakan Van Quickenborne’nin evinin önüne park edilmiş bir polis minibüsüne işemeye başladı.

Partiye katılan diğer konuklar da kahkahalar atarak onları izledi.

Uyuşturucu mafyasının kaçırma girişiminde bulunması nedeniyle geçen yıl eylül ayından bu yana Van Quickenborne’nin evinin önünde 5 kişilik bir polis ekibi bekliyor.

Bakanın evinin bulunduğu sokak da 24 saat boyunca kameralarla kontrol ediliyor.

Olay sırasında polislerin, minibüste bulunmadığı, işeme görüntülerinin, kamera kayıt odası tarafından tespit edildiği bildirildi.

İSTİFASI İSTENDİ

Polislerin bağlı olduğu Vlas karakolu, ertesi gün minibüsü bakanın evinin önünden çekti.

Polis dün, minibüse işeyen konuklar hakkında suç duyurusunda bulundu.

Karakolda görevli bir polis memuru, Belçika medyasına, “Bakanı ve ailesini korumak için çok çalıştık. Misafirleri, gözlerinin önünde böyle bir 'şaka' yapıyor. Hayır bu sarhoş şakasına gelemiyoruz” dedi.

Federal savcılık, Adalet Bakanı’nın doğum gününde yaşanan olay üzerine, “Polise hakaret” gerekçesiyle soruşturma başlattı.

Savcı Tom Janssens, şu açıklamayı yaptı:

"Bu bakan için kötü bir durum. Bu tür meselelerle uğraşmak zorunda olmamız da talihsiz bir durum ancak polisi yüzüstü bırakamayız. Olayın video görüntülerini aldık. Şimdi olaya karışanları tespit etmeye çalışıyoruz."

Savcılık, olay anındaki kamera görüntülerine göre, Bakan Van Quickenborne’nin orada olmadığını bildirdi.

Belçika Polis Sendikası, yaşanan olayı, “Polisin yüzüne atılmış bir tokat değil, yumruk olduğunu” savunarak, Bakan Van Quickenborne’nin istifasını istedi.

Sendikaya göre, “Çirkin ve demokratik bir anayasal devlete yakışmayan görüntüler nedeniyle, polis aptal durumuna düşürüldü.”

Sendikanın sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) hesabından yapılan bir paylaşımda da’ “Quicky'nin arkadaşları Gare du Midi'deki evsizler gibi davranıyor, her yere çişlerini yapıyorlar! Çok klas!” dendi.

Adalet Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, bakanın hiçbir şey görmediği vurgulanarak, 3 sarhoş konuğun partiden ayrıldıktan sonra, halka açık bir sokakta minibüse işediği kaydedildi.

Belçikalı bakan, konuklarının, kamuya açık alanda yaptığı şeylerden kendisinin sorumlu tutulamayacağını savundu.