Belçika'da suç örgütü hesaplaşması: Daltonlar'ın 'sağ kolu' öldürüldü

Belçika basını, Furkan Yavuz'un rakip suç örgütü “Casperlar” çetesi tarafından vurulduğunu duyurdu.

Aynı örgüt, 20 Temmuz’da İspanya’nın Estepona kentinde de Koçer ve Yavuz’u hedef almış, ancak ikili saldırıdan yara almadan kurtulmuştu.

Koçer, 4 Ağustos’ta Torrevieja’da infaz edilmiş, saldırının rakip çetenin öldürülen iki üyesinin intikamı olduğu öne sürülmüştü.

Yavuz’un ise saldırıda yaralanmış olabileceği ve Belçika’ya dönerek operasyonları yeniden organize etmeye çalıştığı iddia edildi.

SOKAK ORTASINDA İNFAZ

Yavuz’un vurulmasının ardından sosyal medyada, saldırganların polisten kaçmaya çalıştığı anlara ait görüntüler dolaşıma girdi.

“Daltonlar” ve “Casperlar”, kökeni İstanbul’un yeraltı dünyasına dayanan, ancak son yıllarda Avrupa’nın farklı ülkelerine yayılan iki rakip suç örgütü olduğu biliniyor.

İspanya’da bugüne kadar pek bilinmeyen bu çeteler, son infazlarla birlikte adını duyurmaya başladı.

İSPANYA'DA NE OLMUŞTU?

Torrevieja’daki saldırıda Koçer, Guardia Civil’in tespitine göre, takip edilerek şehir merkezinde pusuya düşürüldü. 21 yaşındaki Koçer, İspanya topraklarında rakipleri tarafından kurşun yağmuruna tutuldu.

Saldırının ardından yaşanan kovalamacada üç zanlı (23, 30 ve 35 yaşlarında, tamamı Türk vatandaşı) gözaltına alındı ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Belçika basınına göre, güvenlik kaynakları, “yeni kuşak Türk mafyasının geleneksel suç örgütlerinden miras aldığı kanlı yöntemleri sürdürdüğünü, ancak rekabeti artık sosyal medyaya da taşıdığını” aktardı.

Rakip çeteler, infazların ardından sosyal medya üzerinden karşılıklı tehditler ve gösterişli paylaşımlarla varlıklarını duyuruyor.