Belçika ile Ukrayna arasında ortak deklarasyon imzalandı

26 Kasım 2022 Cumartesi, 17:35

Belçika Başbakanı Alexandre De Croo, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile Kiev'de bir araya geldi.

Alexandre De Croo ve Volodimir Zelenski arasında Ukrayna'nın, Avrupa Birliği ve NATO üyeliğini destekleyen bir deklarasyon imzalandı.

Zelenski, "Bugün imzalanan ortak deklarasyon için Belçika'ya ve Sayın Başbakan'a teşekkür ediyorum. Bu belge Belçika'nın Avrupa Birliği ve NATO'ya tam üyelik yönündeki hareketimizi desteklediğini teyit etmektedir. Elbette bizim için bu önemli sonucu alacağız" dedi.

De Croo ile görüşmesinde özellikle Kiev'e askeri yardımın arttırılmasını ve Ukrayna altyapısını desteklemek için ihtiyaç duyulan elektrik jeneratörlerinin sağlanmasının masaya yatırıldığını dile getiren Zelenski, Belçika'nın "50 milyar euronun üzerinde Rus varlığının dondurulması" konusunda öncü olduğunu kaydetti.

"UKRAYNA'YI SON DERECE ZOR BİR KIŞ BEKLİYOR"

De Croo ise altyapının tahrip olmasıyla birlikte Ukraynalıları "son derece zor bir kışın beklediğini" ifade ederek, okul ve hastanelere jeneratör ve diğer yardımları ulaştırmaya hazır olduklarını teyit etti.

De Croo, "Askeri yardım sağlayan ilk ülkelerden biriydik. Bunu yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.