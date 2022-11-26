Belçika, Ukraynalı askerleri eğitecek: 10 sualtı drone tedarik edecek
Belçika, Ukrayna'ya 10 sualtı drone ile iki mobil laboratuvar tedarik edeceğini duyurdu.
Belçika Savunma Bakanı Ludivine Dedonder, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Ludivine Dedonder, ülkesinin, Ukrayna ordusunu eğitmek için 18 çeşit kurs düzenlemeyi planladığını ifade ederek, eğitim kurslarında 100 Belçikalı askeri personelin eğitim vereceğini aktardı.
Dedonder, Ukrayna'ya 10 adet sualtı drone ve radyasyon seviyelerini ve kimyasal ya da bakteriyolojik silahların kullanımını kontrol etmek için iki mobil laboratuar tedarik edeceklerini dile getirdi.
Dedonder, "Belçika Bakanlar Kurulu, Belçikalı ECA Robotics şirketi tarafından üretilen 10 adet sualtı droneun (Ukrayna'ya) gönderilmesine ilişkin Belçika kararını yakında uygulamaya koyacak. Bu dronlar mayınlardan casusluk ekipmanlarına kadar her türlü su altı tehdidini tespit edebilir. Bu, onlara önemli ölçüde yardımcı olacak yepyeni bir teknoloji. Belçika ordusu zaten bu tür araçları kullanıyor. Bunların hepsi Mayıs ayı sonuna kadar birkaç aşamada Ukrayna'ya teslim edilecek" dedi.
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