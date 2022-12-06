Belçika'da vaka sayısı tırmandı: 1000'in üzerine çıktı
Belçika'da Temmuz 2021'den beri ilk kez geçen ay 1000'in altına gerileyen günlük Covid-19 vaka sayısı, tekrar bu rakamın üstüne çıktı.
Belçika Ulusal Sağlık Enstitüsü'nün verilerine göre, yeni vaka sayısı bir önceki haftaya göre yüzde 23 artarak 1152 oldu.
Bu rakam, üç hafta öncesinin verilerine göre ise iki kat artışa karşılık geldi.
Hastaneye yatırılan hasta sayısı yüzde 22 artışla 76 olarak kayıtlara geçti.
Ancak Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı yüzde 23 azalarak 4'e düştü.
Belçika, Avrupa'da Covid-19 salgınının en şiddetli görüldüğü ülkelerden biri. 11,5 milyon nüfuslu ülkede 33 bin 86 kişi Kovid-19'dan yaşamını yitirdi.
Ülkede baskın koronavirüs varyantının Omicron BA.5 olduğu bildirilmişti. Günlük Covid-19 vaka sayısı, Temmuz 2021'den beri ilk kez 4 Kasım'da 1000'in altına gerilemişti.
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