Belçika'dan 'enerji' açıklaması: Avrupa enerji piyasasının reforma ihtiyacı var
Belçika Enerji Bakanı Van der Straeten, Avrupa enerji piyasasının reforma ihtiyacı olduğunu bildirdi.
Belçika Enerji Bakanı Tinne Van der Straeten,Twitter hesabından Avrupa'da elektrik ve doğal gaz fiyatlarında yaşanan hızlı artışa ilişkin paylaşımda bulundu.
Tinne Van der Straeten, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin, enerji sorunun kaynağına inmesi gerektiğine işaret ederek, doğal gaz fiyatlarının dondurulması üzerinde çalışılması gerektiğini kaydetti.
Van der Straeten, "Hiçbir şey yapmazsak önümüzdeki 5-10 kış korkunç geçecek" ifadesini kullanarak, doğal gaz fiyatlarının dondurulmasının hanelerin elektrik faturalarını 770 avro kadar azaltabileceğine dikkati çekti.
Van der Straeten ayrıca, "Bugün elektrik üretiminin fiyatı, elektrik ve gazın satıldığı fiyattan çok daha düşük seviyede bulunuyor. Artık üretim maliyetiyle satış fiyatı arasında herhangi bir bağlantı kalmadı. Avrupa'daki elektrik fiyat oluşum sisteminin gözden geçirilmesi gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.
'ACİLEN REFORMA İHTİYAÇ VAR'
Tinne Van der Straeten, "Avrupa enerji piyasası başarısız ve acilen reforma ihtiyacı var" diyerek, mevcut sistemi savunmanın mümkün olmadığına işaret etti.
Van der Straeten, hali hazırda elektriğin geçen yılki fiyata üretilmesine rağmen rekor fiyatlara satıldığını belirterek, bu alanda aşırı karla mücadele edilmesinin önemini vurguladı.
Van der Straeten, Belçika'nın bu konuyu AB Komisyonu ile paylaştığına dikkat çekerek, hemen harekete geçilmesi ve bir karar alınmasını gerektiğini ifade etti.
Van der Straeten ayrıca, Belçika'da enerji krizini görüşmek üzere danışma kurulunun çarşamba günü toplantı yapacağını sözlerine ekledi.
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