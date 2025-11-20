Belediye başkanına insan kaçakçılığından müebbet hapis cezası

Filipinler’de sahte Filipinli kimliğiyle belediye başkanlığı yapan Çin vatandaşı Alice Guo, insan ticareti suçlamaları nedeniyle müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Manila’nın kuzeyindeki Bamban kasabasının eski belediye başkanı olan Guo, kurduğu yasa dışı çevrim içi kumar merkezinde yüzlerce kişiyi zorla çalıştırmakla suçlanıyordu.

Yetkililere göre Guo, Çinli gruplarca işletilen geniş bir çevrim içi kumar tesisinin arkasındaki isimdi. Kompleks; ofis binaları, lüks villalar ve büyük bir yüzme havuzundan oluşuyordu. Mart 2024’te bir Vietnamlı işçinin kaçıp polisi araması üzerine tesis basıldı.

Operasyonda, 700’den fazla kişi ve Filipinli, Çinli, Vietnamlı, Malezyalı, Tayvanlı, Endonezyalı ve Ruandalı mağdurlar tesiste bulundu. Bazı çalışanların dolandırıcılık faaliyetlerini yapmaya zorlandığı, karşı gelmeleri hâlinde işkence tehdidi altında tutulduğu belirlendi.

Komplekste bulunan belgelerde Guo’nun, tesisin sahibi olan şirketin “başkanı” olarak göründüğü iddia edildi.

8 SANIĞA MÜEBBET

Devlet savcısı Olivia Torrevillas, bölge mahkemesi önünde yaptığı açıklamada Alice Guo ile birlikte yedi kişinin daha müebbet hapis cezasına çarptırıldığını söyledi:

“Sadece bir yıl içinde mahkeme lehimize karar verdi. Alice Guo ve yedi sanık insan ticareti suçundan mahkûm edildi.”

Savcı, gizlilik yasası nedeniyle diğer sanıkların isimlerini açıklamadı.

Filipinler Organize Suçlarla Mücadele Komisyonu sözcüsü, Guo ve üç kişinin “insan ticareti örgütlemekten”, diğer dört kişinin ise “insan ticareti eylemlerinden” suçlu bulunduğunu belirtti.

YAKALANDIĞINDA FİLİPİNLER'DEN KAÇMIŞTI

Guo, 2024 Eylül ayında Filipinler’den kaçtıktan sonra Endonezya’da yakalanmış, Manila’ya iade edilmişti. Haziran ayında verilen bir mahkeme kararı ise Guo’nun Çin vatandaşı olduğu için belediye başkanlığına hiçbir zaman hak kazanmadığını ilan etmişti.

Güneydoğu Asya’da son yıllarda büyüyen uluslararası dolandırıcılık merkezleri, binlerce kişiyi içine çekiyor. Birleşmiş Milletler’in raporuna göre yalnızca 2023 yılında bölgedeki mağdurların uğradığı kayıp 37 milyar dolara ulaştı; küresel rakamların ise çok daha büyük olduğu belirtiliyor.

Bu merkezlerin Filipinler’deki büyümesi, eski başkan Rodrigo Duterte döneminde ülkeye ulusal ölçekte kumar lisansı verme yetkisinin genişletilmesinin ardından hızlanmıştı.

Alice Guo skandalının ardından artan kamuoyu baskısı üzerine Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, 2024 yılında offshore kumar faaliyetlerini yasakladı ve yabancı çalışanların ülkeyi terk etmesini emretti.