Belediye başkanına suikast: Kurşun yağmuruna tutuldu

Meksika’nın Guerrero eyaletinde, Metlatónoc Belediye Başkanı Isaías Rojas Ramírez, eşi Almari González Romero ile birlikte seyahat ederken silahlı saldırıya uğradı.

Saldırı, Autopista del Sol otoyolundaki tünellerde, Eduardo Neri ilçesine bağlı Huitziltepec bölgesinde gerçekleşti.

Resmî raporlara göre, Rojas Ramírez ve eşi içinde bulundukları resmî aracı durdurmayınca, silahlı kişiler tarafından hedef alındı. Belediye başkanı göğsünden ve karnından toplam üç kurşunla yaralanırken, eşi yüzeysel yaralarla kurtuldu.

Saldırıdan sonra çift, birkaç kilometre daha ilerleyerek başkent Chilpancingo’ya ulaştı. Vicente Guerrero Bulvarı’nda, Guerrero Polis Akademisi (Unipol) yakınlarında yardım isteyen çift, polisi arayarak destek talebinde bulundu. Olay yerine gelen acil servis ekipleri, yaralıları Raymundo Abarca Alarcón Genel Hastanesi’ne kaldırdı.

"İNSAN HAKLARINA VE DEMOKRASİYE SALDIRI"

Olayın ardından, Rojas Ramírez’in mensubu olduğu Partido del Trabajo (PT) sert bir açıklama yayınladı. Açıklamada saldırı kınanırken, federal ve eyalet hükümetlerine acil müdahale çağrısında bulunuldu:

“Bu alçakça saldırının tüm yönleriyle araştırılmasını ve sorumluların hukukun tüm gücüyle cezalandırılmasını talep ediyoruz.”

Açıklamada ayrıca, Rojas Ramírez’in halkçı ve etkili bir yerel yönetici olduğu vurgulanarak, parti olarak dayanışma içinde oldukları belirtildi.

Bu saldırı, Guerrero’da yerel siyasetçilere yönelik artan şiddet olaylarının son halkası oldu. Uzmanlara göre, özellikle kırsal ve yoksul bölgelerde görev yapan belediye başkanları, meclis üyeleri ve adaylar, sık sık tehdit, saldırı ve suikastlarla karşı karşıya kalıyor.

Devletin sınırlı varlık gösterdiği bu bölgelerde, organize suç gruplarının denetimi altında kalan yollarda, güvenlik neredeyse tamamen yok. Yerel yöneticiler genellikle korumasız seyahat ediyor ve saldırılara karşı savunmasız kalıyor.

GÜVENLİK ZAAFI, YÖNETİŞİMİ ÇÖKERTİYOR

Uzmanlar, bu tarz saldırıların sadece bireysel güvenliği değil, aynı zamanda kamu hizmetlerinin sürdürülebilirliğini tehdit ettiğini belirtiyor. Saldırılar, halkın yönetime katılımını zayıflatıyor, belediyelerin çalışamaz hale gelmesine neden oluyor ve toplumsal korkuyu büyütüyor.

Siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları ve güvenlik uzmanları, bu olayın ardından federal hükümete acil bir güvenlik stratejisi geliştirme çağrısında bulundu. Yerel yöneticilere özel koruma önlemleri alınması ve devletin hukuk üstünlüğünü güçlendirmesi talep ediliyor.