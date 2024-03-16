Belgorod'a İHA saldırısı: Rusya alarma geçti

Ukrayna ordusunun Rusya’nın Belgorod kentine gerçekleştirdiği saldırı sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 16.03.2024 - 14:40
Belgorod'a İHA saldırısı: Rusya alarma geçti
Abone Ol google-news

Rusya’nın Belgorod Bölge Valisi Vyacheslav Gladkov Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun sınırdaki Belgorod kentine saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu.

Gladkov, saldırıda bir erkek ve bir kadının hayatını kaybettiğini, 3 kişinin de yaralandığını aktardı.

Gladkov, Ukrayna’ya ait bir insansız hava aracının (İHA) ise sınıra yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Glotovo köyünde bir araca isabet etmesi sonucu 5 kişinin yaralandığını belirtti.

Rusya’nın Samara Bölge Valisi Dmitry Azarov ise Ukrayna ordusunun devlet ait petrol ve doğalgaz şirketi Rosneft’in Syzran ile Novokubyshev rafinerilerini İHA’larla hedef aldığını duyurmuştu.

Sabah saatlerinde gerçekleştirilen saldırıda Volga nehri bölgesindeki Syzran rafinerisinde yangın çıkarken, Novokubyshev rafinerisine yönelik saldırı ise engellenmişti.


Rusya haberleri Ukrayna haberleri

İlgili Haberler

Dedektif gibi iz sürdü: Antalya'da yaşayan Ukraynalı Mishel çalınan bisikletini buldu

Dedektif gibi iz sürdü: Antalya'da yaşayan Ukraynalı Mishel çalınan bisikletini buldu
AB'den Ukrayna açıklaması: Önümüzdeki aylar belirleyici olacak

AB'den Ukrayna açıklaması: Önümüzdeki aylar belirleyici olacak
AB'de anlaşma sağlandı: Ukrayna'ya 5 milyar Euro

AB'de anlaşma sağlandı: Ukrayna'ya 5 milyar Euro
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Fenerbahçe yöneticisi ifade verdi: Ali Koç destek için adliyeye geldi

Fenerbahçe yöneticisi ifade verdi: Ali Koç destek için adliyeye geldi
15 Mart 2024 Cuma reyting sonuçları açıklandı! Kızılcık Şerbeti, Gaddar, Ateş Kuşları, Yalı Çapkını reyting sıralaması

15 Mart 2024 Cuma reyting sonuçları açıklandı! Kızılcık Şerbeti, Gaddar, Ateş Kuşları, Yalı Çapkını reyting sıralaması
CHP'de para sayma görüntüleri için iki kişi ifade verdi: Sıfat belli, suç belli değil

CHP'de para sayma görüntüleri için iki kişi ifade verdi: Sıfat belli, suç belli değil
Hırka-i Şerif ziyarete açıldı!

Hırka-i Şerif ziyarete açıldı!
Aracı gazetecilerin üzerine sürdü

Aracı gazetecilerin üzerine sürdü
Kaan Taşaner kimdir? Kızılcık Şerbeti dizisine dahil olan Kaan Taşaner kaç yaşında, nereli? Kaan Taşaner dizileri

Kaan Taşaner kimdir? Kızılcık Şerbeti dizisine dahil olan Kaan Taşaner kaç yaşında, nereli? Kaan Taşaner dizileri
Zam öncesinde akaryakıt istasyonlarında kuyruk oluştu

Zam öncesinde akaryakıt istasyonlarında kuyruk oluştu
Yasaklar başlıyor! İşte Yüksek Seçim Kurulu’nun seçim takvimi…

Yasaklar başlıyor! İşte Yüksek Seçim Kurulu’nun seçim takvimi…