Benin ve Nijerya arasında çatışma: 1 Nijeryalı asker öldü

27 Mayıs 2022 Cuma, 09:16

Benin ve Nijerya arasında, sınır bölgesi Tchaourou’da kaçakçılar yüzünden çatışma çıktı.

Sınırı geçmeye çalışan bir kaçakçının peşine düşen Nijeryalı güvenlik güçleri, sınırı geçerek Benin topraklarına girdi.

Benin’in Tchaourou bölgesinde karşılaşan iki ülke askerleri arasında çatışma çıktı. Çatışmada, 1 Nijeryalı asker hayatını kaybetti, birçok asker yaralandı.

Sınırın Benin tarafı Kabo ile Nijerya tarafı Okuta’nın geleneksel şefleri bir araya gelerek tansiyon düşürüldü.

Konuyla ilgili iki taraftan da resmi açıklama gelmedi.