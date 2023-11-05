Bennett'ten İsrail değerlendirmesi: 'Kamuoyu bizimle değil'

Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett, İsrail'in uluslararası arenadaki durumunu değerlendirdi: Bennett, değerlendirmesinde "Dünya kamuoyu artık bizimle değil" ifadesinde bulundu.

AA
Yayınlanma: 05.11.2023 - 10:45
Bennett'ten İsrail değerlendirmesi: 'Kamuoyu bizimle değil'
Abone Ol google-news

Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett, dünya kamuoyunun artık kendilerinden yana olmadığını belirtti.

Bennett, X platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, ülkesinin uluslararası arenada durumunun iyi olmadığını dile getirdi.

"Artık dünya kamuoyu bizimle değil" ifadesini kullanan Bennett, TikTok platformunda, Filistin yanlısı içeriklerin İsrail yanlısı içeriklerden 15 kat fazla olduğunu vurguladı.

Bennett, İsrail hükümetine destek amacıyla New York ve Washington'da temaslarda bulunacağını bildirdi.


Naftali Bennett eski israil israil başbakanı

İlgili Haberler

DSÖ’den İsrail’in hastane saldırılarına kınama

DSÖ’den İsrail’in hastane saldırılarına kınama
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında acı bilanço

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında acı bilanço

En Çok Okunan Haberler