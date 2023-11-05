Bennett'ten İsrail değerlendirmesi: 'Kamuoyu bizimle değil'
Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett, İsrail'in uluslararası arenadaki durumunu değerlendirdi: Bennett, değerlendirmesinde "Dünya kamuoyu artık bizimle değil" ifadesinde bulundu.
Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett, dünya kamuoyunun artık kendilerinden yana olmadığını belirtti.
Bennett, X platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, ülkesinin uluslararası arenada durumunun iyi olmadığını dile getirdi.
"Artık dünya kamuoyu bizimle değil" ifadesini kullanan Bennett, TikTok platformunda, Filistin yanlısı içeriklerin İsrail yanlısı içeriklerden 15 kat fazla olduğunu vurguladı.
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Bennett, İsrail hükümetine destek amacıyla New York ve Washington'da temaslarda bulunacağını bildirdi.
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