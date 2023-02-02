Benzin istasyonu çalışanları otoparkta bir penis buldu

Yayınlanma: 02 Şubat 2023 - 12:42

Güncelleme: 02 Şubat 2023 - 12:42

ABD'nin Alabama eyaletinde bir benzin istasyonunda çalışan personeller, istasyon bölgesinin otoparkında "kopmuş bir penis" görünce şaşkına döndüler.

İhbarın ardından polis memurları olay yerine gelerek penisi "delil" olarak topladı.

Polisler tarafından yapılan açıklamada olayın "saldırı ya da cinayet olarak soruşturulmadığı" belirtilirken, penisin oraya nasıl geldiğinin bir "muamma" olduğu ifade edildi.

İstasyondaki kamera görüntülerinde, siyah bir kamyonun benzin almak için istasyona yanaştığı, daha sonra da kamyon istasyondan uzaklaşırken penisin otoparkta görüldüğü kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturmaların devam ettiği belirtilirken, polisler istasyon bölgesini çember altına aldı.