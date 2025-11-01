Berlin'de İHA alarmı: Tüm uçuşlar askıya alındı!

Avrupa’nın kalbinde yer alan Berlin, birinci dereceden güvenlik alarmıyla sarsıldı. Şehrin ana havaalanı semalarında tespit edilen tanımlanamayan insansız hava araçları (İHA) nedeniyle, iki saat süreyle tüm uçuş trafiğinin durdurulduğu açıklandı.

Yetkililer, olası bir sabotaj veya casusluk girişimine karşı alarma geçerken, olay Almanya’da giderek büyüyen İHA tehdidi tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Havalimanı sözcüsü, uçuş trafiğinin yerel saatle 20.08 (TSİ 21.08) ile 21.58 arasında tamamen askıya alındığını, bu süreçte 'çok sayıda uçuşun Almanya’nın farklı şehirlerine yönlendirildiğini' açıkladı.

Sözcü, “Şu anda tehlikenin ortadan kalktığını değerlendiriyoruz” dedi.

AVRUPA'DA İLK DEĞİL

Berlin’in bulunduğu Brandenburg eyaletinin polis sözcüsü, bir İHA ihbarı aldıklarını ve bölgeye devriye ekipleriyle birlikte bir helikopter gönderdiklerini belirtti.

Alman yetkililer, son dönemde havaalanları ve askeri tesisler çevresinde artan İHA faaliyetlerine dikkat çekiyor. Bu yıl içinde Almanya’da birçok hassas bölgede tanımlanamayan insansız hava araçlarının görülmesi, güvenlik endişelerini artırmış durumda.

Yakın zamanda Danimarka, Norveç ve Polonya’daki bazı havalimanlarında da benzer şekilde tanımlanamayan İHA ve balonlar nedeniyle uçuşların geçici olarak durdurulduğu bildirildi.

RUSYA'YI SORUMLU TUTUYORLAR

Berlin yönetimiyle birlikte Romanya ve Estonya da bu tür ihlallerden Rusya’yı sorumlu tutarken, Moskova iddiaları reddediyor.

Ekim ayı başlarında Münih’te iki kez tespit edilen İHA'lar nedeniyle hava trafiği geçici olarak durdurulmuş, binlerce yolcunun seyahati aksatılmıştı.

Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, son olayların ardından “bu tehdide karşı yeni çözümler geliştirilmesi” çağrısında bulundu.

Bakan, ülkenin İHA'ları tespit etme, analiz etme ve gerekirse imha etme kapasitesinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.