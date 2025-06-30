Berlin’de inşaat halindeki gökdelende yangın





Almanya’nın başkenti Berlin’de, sabah saatlerinde şehir merkezinde yapımı süren bir gökdelende büyük bir yangın çıktı. John Jahr Haus adı verilen ve 115 milyon euroya mal olması planlanan ofis ve iş merkezinde sabah saatlerinde alevler yükseldi.

Yangının hemen öncesinde üç güçlü patlama yaşandığı, patlamaların birer-dörder dakika arayla ve güçlü basınç dalgalarıyla meydana geldiğ ifade edildi. Patlamaların etkisinin çevredeki binalarda da hissedildiği öğrenildi.

Berlin İtfaiyesi Sözcüsü, yangının binanın çatısında başladığını ve o sırada orada devam eden inşaat çalışmalarının olduğunu doğruladı. Alevlerin tam olarak hangi maddelerden çıktığı henüz bilinmezken, yanıcı yapı malzemelerinin tutuşmuş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Olay yerine çağrılan 100’den fazla itfaiyeci, yangını söndürmek için çalışmalara devam ediyor. Ancak 17 katlı binaya müdahale, yangın merdivenlerinin yetersiz kalması nedeniyle güçlükle sürüyor.

Sözcü, ilk ekiplerin binanın merdivenlerini kullanarak çatıya ulaştığını, daha sonra 50 metreye ulaşabilen teleskopik yangın söndürme araçlarının sevk edildiğini bildirdi.

Yangın sırasında içeride bulunan inşaat işçileri, dış cephedeki inşaat asansörüyle binayı terk etmeyi başardı. Şu ana kadar herhangi bir yaralanma bildirimi yapılmadı.