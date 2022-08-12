Beş ülkede Covid-19 alarmı! Ölümler hızla artıyor
Sırbistan, Slovenya, Hırvatistan, Karadağ ve Bosna Hersek'in aralarında bulunduğu Balkan ülkelerinde, Kovid-19 vakalarında ve buna bağlı ölümlerde artışlar görülmeye başlandı.
Sırbistan Sağlık Bakanlığınca yapılan açıklamada, son 24 saatte 7 bin 61 yeni vakanın kaydedildiği, 14 kişinin ise hayatını kaybettiği belirtildi.
Slovenya'da ise son 24 saatte 1614 pozitif vaka görüldüğü, 6 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
Omicron varyantıyla mücadele eden, son 24 saatte 15 kişinin hayatını kaybettiği Hırvatistan'da 1583 kişide virüs tespit edildi.
Turizm sezonunun etkisiyle Covid-19 vaka sayılarında artış gözlenen Karadağ'da, son 24 saatteki vaka sayısı 789 olarak kayıtlara geçti.
Son 24 saatte ölü sayısı 6 olarak açıklanan Bosna Hersek'te ise 555 pozitif vaka görüldü.
Öte yandan, Covid-19 salgınına bağlı toplam vefat sayısı Sırbistan'da 16 bin 394, Slovenya'da 6 bin 738, Hırvatistan'da 16 bin 446, Karadağ'da 2 bin 756 ve Bosna Hersek'te 15 bin 933 olarak kayıtlara geçti.
Sırbistan'da Covid-19 aşılarının tüm dozlarını yaptıranların oranı yüzde 47,5
iken Slovenya'da yüzde 58,2, Hırvatistan'da yüzde 55,5, Karadağ'da yüzde 45 ve
en düşük oranla Bosna Hersek'te yüzde 25,8.
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