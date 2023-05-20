Beşar Esad, Türkiye'nin Suriye politikalarını 'yayılmacı' olarak niteledi

Yayınlanma: 20.05.2023 - 13:41

Güncelleme: 20.05.2023 - 14:14

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, 2011'den bu yana ilk kez katıldığı Arap Birliği zirvesinde yaptığı konuşmada, Türkiye ve İsrail'i hedef alırken, Arap ülkelerine çağrılarda bulundu.

Beşar Esad, Türkiye'nin Suriye politikalarından "Sapkın Müslüman Kardeşler ideolojisiyle süslenmiş Osmanlı yayılmacı düşüncesinin tehlikesi" olarak bahsetti.

Esad, "Siyonist varlığın (İsrail) direnen Filistinlilere karşı işlediği suçlar ve sapkın Müslüman Kardeşler ideolojisiyle süslenmiş Osmanlı yayılmacı düşüncesinin tehlikesi de dahil olmak üzere, yeterince sözün olmadığı pek çok konu var" dedi.

ARAP ÜLKELERİNE "BİRLİK" ÇAĞRISI

Arap ülkelerini birbirlerinin "iç işlerine" karışmamaya ve "dış müdahaleyi" önlemeye çağıran Esad, ülkelerin "kendi işlerini halledebilecek durumda" olduğunu söyledi.

Esad, "Umarım bu, aramızdaki dayanışma, bölgemizde barış, savaş ve yıkım yerine kalkınma ve refah için Arap eyleminin yeni bir aşamasının başlangıcına işaret eder" diye konuştu.

Esad zirvede, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Sisi ile selamlaştı ve açılış töreninden önce Tunus Cumhurbaşkanı ve BAE Başkan Yardımcısı ile bir araya geldi.

Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Salman da "Bugün Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın bu zirveye katılmasından memnuniyet duyuyoruz" ifadelerini kullandı.